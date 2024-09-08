Директор ЦРУ рассказал, когда Путин был близок к применению ядерного оружия 8 8.09.2024, 21:15

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Тогда в Турции произошла встреча с Нарышкиным.

Осенью 2022 года был реальный риск того, что Путин мог применить ядерное оружие против Украины.

Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс. «Осенью 2022 года был момент, когда наступил настоящий риск возможного применения тактического ядерного оружия», - сказал Бернс, передает «Голос Америки».

Он добавил, что в конце 2022 года провел встречу с главой российской разведки Нарышкиным в Турции, где пригрозил последствиями за возможный ядерный удар.

Он призвал не пренебрегать рисками эскалации, но и не дать Кремлю запугивать себя. «Путин - забияка. Он продолжит бряцать оружием», - добавил директор ЦРУ.

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