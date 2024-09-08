Как не просыпаться посреди ночи: доктор раскрыл секреты 2 8.09.2024, 21:42

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Это позволит утром чувствовать себя бодрее.

Пробуждение ночью является распространенной проблемой. Если вы часто просыпаетесь и потом долго не можете заснуть, вы не высыпаетесь как следует. Усталость со временем накапливается и ведет к неприятным последствиям для физического и психического здоровья последствий.

Доктор Майк Бол поделился несколькими полезными рекомендациями, как избежать нежелательных нарушений сна и обеспечить качественный ночной отдых. Следуя правильному распорядку перед сном, вы приблизитесь к тому, чтобы спать спокойно, пишет eatthis.com.

Не перегружайте себя перед сном

Чрезмерная физическая активность менее чем за час до сна может повредить вашему отдыху. По данным Sleep Foundation, тело не успевает остыть, что может задержать процесс засыпания и вызвать несколько ночных пробуждений. Исследование, проведенное в 2020 году, свидетельствует, что следует избегать умеренных нагрузок по меньшей мере за полтора часа до сна. Поэтому планируйте свои тренировки на время, которое не помешает вашему ночному отдыху.

Не ешьте много

Как и с физическими нагрузками, не следует переедать перед тем, как ложиться спать. Большая часть пищи может стать причиной ваших ночных пробуждений. Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Sleep Medicine, показало, что пища с низким содержанием клетчатки, но с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров может нарушить сон.

«Выбирайте здоровые продукты перед сном: например, атлантический лосось, рис, миндаль, вишни или ромашковый чай», – советует Майк.

Избегайте синего света

Листание соцсетей или просмотр сериалов непосредственно перед сном могут сбить ваши биологические часы, что приведет к фрагментированному сну. Воздействие любого света подавляет выработку мелатонина, но, как показало исследование Гарварда, синий свет особенно вреден. Мелатонин под действием синего света задерживается почти вдвое дольше под влиянием зеленого. Поэтому ограничивайте просмотр экрана перед сном.

И если вы проснулись ночью – не беспокойтесь

И наконец, если вы просыпаетесь посреди ночи, не стоит паниковать! Как говорит доктор Майк: «Если я просыпаюсь, я не слишком переживаю. Время, которое вы тратите на переживания о сне, лишь усложняет процесс засыпания». Признайте, что ваше тело проснулось, и подумайте о чем-то приятном. Обычно вы заснете быстрее, чем ожидаете.

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