В Сочи российские отдыхающие наткнулись на мину в воде: видеофакт 12 8.09.2024, 21:48

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Реакция была не совсем адекватной.

В российском курортном городе Сочи отдыхающие наткнулись на мину в воде. Подвергаясь опасности, они пытались ее вытащить все вместе.

Видео было опубликовано в сети. Четверо мужчин выкатывали мину на побережье, а еще несколько десятков отдыхающих молча наблюдали за происходящим.

«В Сочи русские выловили гигантского «морского ежа»... Вот конченые, обрежьте ему «иглы», чтобы лучше катился», – говорилось в подписи под видео.

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