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Вольфович издевается над Лукашенко?

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  • 8.09.2024, 21:52
  • 6,046
Вольфович издевается над Лукашенко?
Александр Вольфович

В эфире телевидения прозвучали цифры, в десять раз отличные от заявлений диктатора.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире программы «Наше время» заявил, что Украина рядом с нашей границей держит группировку в 14 тысяч военнослужащих.

«Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины — около 14 тысяч военнослужащих, наша группировка у государственной границы — это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», — сказал Вольфович.

По его словам, белорусская группировка сил у украинских границ в разы меньше — 4,5 тысячи военных.

Напомним, в середине августа Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» заявил, что вблизи границ с нашей страной южная соседка держит более 120 тысяч военных. Также он сказал, что Беларусь перебросила к границе почти треть своей армии (численность белорусской армии составляет около 65 тысяч человек, то есть речь о контингенте примерно в 20 тысяч. — Прим. ред.).

В том же интервью Лукашенко отметил, что белорусских военных «перекинули на юг, на полигон готовить наши части».

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