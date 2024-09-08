Харрис или Трамп: результат нового опроса заострил интригу на выборах в США 3 8.09.2024, 22:01

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До голосования осталось менее двух месяцев.

До дня выборов президента США осталось менее двух месяцев. Кандидаты Дональд Трамп и Камала Харрис фактически сравняли свои шансы на победу.

Об этом сообщают Reuters.

По данным опроса NYT и Siena College, рейтинг республиканца Трампа выше рейтинга демократа Харрис на один процентный пункт (48% против 47%). Эта разница укладывается в трехпроцентную погрешность опроса, что означает, что победа любого из кандидатов на выборах 5 ноября вполне достижима.

Reuters отмечает, что предвыборная кампания Трампа пережила непростые времена после того, как в июле президент США Джо Байден вышел из гонки. Однако опрос говорит о том, что ядро его базы поддержки никуда не денется.

В частности, опрос показал, что избиратели чувствуют, что им нужно узнать больше о Харрис, в то время, как их мнение о Трампе в значительной степени устоялось. В опросе 28% вероятных избирателей заявили, что им нужно больше информации о кандидате от Демократической партии, в то время, когда лишь 9% сказали то же самое о Трампе.

Отметим, что уже во вторник, 10 сентября, на ABC состоятся дебаты между Трампом и Харрис. Согласно опросу, они могут стать решающим моментом в гонке за пост президента США.

Как пишет Reuters, у Харрис будет возможность рассказать больше подробностей о ее запланированной политике, пока она будет спорить с Трампом в течение 90 минут. Гонка настолько близка, что даже незначительное усиление любого из кандидатов будет иметь существенное значение.

Также агентство добавило, что с тех пор, как летом Харрис сменила Байдена на вершине списка демократов, она активно участвовала в предвыборной кампании, но ограничила свои незапланированные выступления и свела интервью со СМИ к минимум.

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