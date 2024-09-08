Китайские СМИ: Беларусь не сможет передать России РСЗО «Полонез» 8.09.2024, 22:34

Аналитик раскрыл причину.

Беларусь не сможет передать России реактивные системы залпового огня «Полонез» без согласия Китая. Об этом написал обозреватель Никола Микович для издания South China Morning Post.

По его словам, из-за того, что «Полонез» использует ракеты китайского производства, его потенциальная передача из Беларуси в Россию будет требовать согласования Китая.

Микович отметил, что Пекин и Минск стараются не пересекать красные линии Запада в военном сотрудничестве между собой и Россией, из-за чего их связи в ближайшем будущем будут оставаться преимущественно в экономической сфере.

«С точки зрения Китая, Беларусь является не только важным партнером, но и критически важным хабом для его инициативы «Один пояс, один путь», а также для грузовых поездов между Китаем и Европой. Поэтому неудивительно, что обе страны договорились об усилении сотрудничества по грузовым поездам Китай-Европа путем продвижения инфраструктурного сообщения и совместного обеспечения безопасности железнодорожного транспортного коридора Китай-Европа», - добавил аналитик.

По информации издания «Милитарный», 301-мм тяжелая РСЗО «Полонез» является адаптированным белорусским колесным шасси МЗКТ-7930 «Астролог» для китайского многофункционального ракетного комплекса GATSS. Дальность стрельбы комплекса, в зависимости от модификации, составляет от 200 до 300 километров.

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