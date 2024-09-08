В Мядельском районе у дороги появились огромный богомол и скорпион 1 8.09.2024, 22:55

Они борются за 2800 рублей.

В разных регионах страны к «Дожинкам» устанавливают композиции из соломы. В сельхозфилиале «Минскоблагросервис», который находится в Мядельском районе, тоже решили не отставать. К празднику здесь подошли креативно и сделали в поле огромного богомола и скорпиона.

Соломенная композиция располагается за агрогородком Княгинин, пишет Narachanka.by. Эта работа участвует в ежегодном областном смотре-конкурсе на лучшую конструкцию из соломы. Его организовывает Миноблисполком. Победителя назовут во время областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2024», который пройдет в Воложине 21 сентября.

Главный приз — диплом и денежный бонус в 70 базовых, или 2800 рублей. Второе и третье места получат в награду 2400 и 2000 рублей соответственно.

К слову, чтобы участвовать в конкурсе, конструкция должна быть не менее 2,5 метра в высоту и размещаться в общедоступном месте вблизи дорог общего пользования.

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