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В Минске пропал семиклассник

  • 9.09.2024, 0:20
В Минске пропал семиклассник
Кирилл Козека

Подросток ушел из дома два дня назад.

Минская милиция объявила розыск пропавшего школьника — 13-летнего ученика 7-го класса Кирилла Александровича Козеку. Подросток ушел из дома два дня назад.

«6 сентября около 13:30 часов ушел из дома по ул. Голодеда, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Последний раз школьника видели 8 сентября где-то в полдень в районе площади Победы», — сообщили в минском УВД.

Приметы: на вид 13-15 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, лицо овальное смуглое, волосы прямые короткие черные, голос глухой. Сутулится.

Был одет в белую майку, темно-синие спортивные штаны, белые кроссовки. При себе имел рюкзак синего цвета, учебники 7-го класса. Может бесцельно передвигаться по всему городу на общественном транспорте.

Если вам известно о местонахождении Кирилла Александровича Козеки, сообщите в Заводское РУВД г. Минска:

+375(29)712-19-19;

+375(29)693-82-50;

102.

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