Спецуполномоченный правительства Польши прибыл во Львов для оценки последствий ракетного удара РФ 9.09.2024, 3:45

Туск получит доклад уже завтра.

Специальный уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль в воскресенье, 8 сентября, осмотрел во Львове последствия российской атаки по городу 4 сентября.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Львова Андрей Садовый.

Как рассказал Садовый, правительство Польши уже в ближайшее время примет решение относительно своего участия в восстановлении уничтоженных во Львове зданий, которые являются историческим наследием.

«Мы показали ему последствия попаданий российских ракет. Павел собирает всю информацию и уже завтра доложит премьер-министру Туску о своем визите», - сообщил мэр Львова.

Ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Польша готова помочь Украине с восстановлением инфраструктуры Львова, поврежденной в результате ракетной атаки РФ 4 сентября.

В результате российского удара по Львову 4 сентября погибло 7 человек, более 60 пострадали.

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