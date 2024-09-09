Спецуполномоченный правительства Польши прибыл во Львов для оценки последствий ракетного удара РФ
- 9.09.2024, 3:45
Туск получит доклад уже завтра.
Специальный уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль в воскресенье, 8 сентября, осмотрел во Львове последствия российской атаки по городу 4 сентября.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Львова Андрей Садовый.
Как рассказал Садовый, правительство Польши уже в ближайшее время примет решение относительно своего участия в восстановлении уничтоженных во Львове зданий, которые являются историческим наследием.
«Мы показали ему последствия попаданий российских ракет. Павел собирает всю информацию и уже завтра доложит премьер-министру Туску о своем визите», - сообщил мэр Львова.
Ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Польша готова помочь Украине с восстановлением инфраструктуры Львова, поврежденной в результате ракетной атаки РФ 4 сентября.
В результате российского удара по Львову 4 сентября погибло 7 человек, более 60 пострадали.