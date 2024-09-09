Главком ВСУ рассказал, почему Украина атаковала Курскую область РФ 9.09.2024, 7:40

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И назвал главные цели операции.

Украина выбрала Курскую область для удара, потому что она оказалась самым слабым местом в обороне оккупационной армии. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в интервью CNN.

По словам генерала, захватчики планировали использовать эту территорию как плацдарм для дальнейших действий, в частности, атаки на Сумскую область. Так, россияне собирались прорвать границу через несколько дней после наступления на Харьковском направлении 10 мая этого года.

«Для нас это направление всегда было угрозой. Поэтому, оценивая свои возможности, мы выбирали самое слабое место в обороне противника, в его структуре», - объясняет главком.

Как добавил Сырский, это снижало угрозу наступления захватчиков, не давало противнику действовать и перенесло в результате боевые действия на территорию врага, «чтобы он мог чувствовать то, что мы чувствуем ежедневно». Кроме того, Вооруженные силы Украины создали свою зону безопасности в районе Курской области.

По его словам, когда россияне начали нести потери на Харьковщине, они были вынуждены перебрасывать туда подразделения, которые были в Курской области. Однако, несмотря на провал операции, оккупанты не хотели отказываться от своего плана и «рассматривали этот плацдарм для дальнейших своих действий». Сырский добавил, что когда в мае стало понятно, что задержка наступления на Сумы является временной, было решено, что надо действовать.

Благодаря операции в Курской области удалось не только обезопасить Сумскую область, но и пополнить обменный фонд российскими оккупантами.

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