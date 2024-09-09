Лукашенко заклеймил себя позором Кирилл Иванов

9.09.2024, 7:47

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Именно так его запомнит история.

8 сентября Лукашенко поздравил ветеранов-танкистов, военнослужащих механизированных соединений, танковых воинских частей Вооруженных Сил и танкоремонтных предприятий страны с Днем танкиста.

— Нынешнее поколение воинов-танкистов свято хранит победные традиции героического поколения победителей, постоянно совершенствуя свой профессионализм и тактику применения грозных боевых машин в современных условиях, — говорится в поздравлении.

Паразитирование правителя и его пропаганды на теме Второй мировой войны — новость не сегодняшнего дня. Но после февраля 2022-го эксплуатация героического прошлого обрела новые акценты и стала откровенно циничной.

Своих оппонентов режим объявил прямыми потомками нацистских коллаборантов, себя — естественно, наследником победы.

И если первое утверждение изначально было шито белоснежно белыми нитками, то обоснованность своих претензий на право наследования «победных традиций героического поколения победителей» власти сами подвергают сомнениям с завидной регулярностью.

В той войне плечом к плечу воевали не только русские и белорусы. Но и украинцы, узбеки, татары, казахи, грузины и другие народы СССР. Может ли сегодняшняя армия Беларуси, ставшая, по сути, тыловой базой армии вторжения, считаться наследницей победы?

О каких именно традициях идет речь после того, как с белорусских баз хранения эшелонами уходили боеприпасы и бронетехника, чтобы убивать потомков тех, с кем наши предки когда-то воевали в одних окопах?

В чем преемственность сегодняшних белорусских войск, по первому капризу Кремля отправляющихся то на границу с Литвой, то в сторону Украины?

Какое право имеет говорить о наследовании «славных традиций дедов» тот, кто превратил собственную страну в проходной двор, поставил ее под угрозу участия в чужой войне?

Человек, который ради сохранения собственной власти радикально изменил образ страны, превратив ее из победителя в соагрессора, в постоянный источник угроз для своих соседей. Именно эта позорная страница войдет в историю, а не притянутые за уши претензии на победу 80-летней давности.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

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