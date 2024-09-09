Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов

9.09.2024, 7:51

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Выступления Путина окончательно приняли форму докладов Генсека на Пленуме ЦК.

В меню этой недели было выступление Путина на ВЭФ, в результате чего я вышел на стрим с тяжелым ПТСР. Чтобы как-то зацепиться за мысль, я даже составил для себя конспектик, который не сильно помог во время эфира, но, думаю, все же стоит им поделиться с окружающими – ведь, во-первых, это красиво:

1. Стилистически официальные выступления Путина окончательно приняли форму докладов Генсека на Пленуме ЦК. Никому не интересно, кроме тех, кто их пишет. Никто и не слушает, кроме тех, кому по службе положено.

2. Вакуум мысли заполняется ненужными подробностями. В какой-то момент это начинает напоминать цифровой понос. Сотни непроверяемых чисел о «рекордных надоях чугуна и стали на душу населения в стране». Мозг выключается, но, похоже, Путину это реально нравится, он наслаждается своими компетенциями.

3. Когда мозг включается, рождается подозрение, что все это фуфло. Сначала ставится задача преодолеть дефицит электроэнергии в регионе, а чуть позже объясняется, что всплеск криптомайнинга связан с ее профицитом. Тут либо крестик, либо майнинг…

4. Как всегда, главное то, о чем не говорится: войны нет, войны нет, войны нет. В этом главный скрытый психологический посыл выступления. Все спокойно, живем как жили, у нас грандиозные планы, а что соседа убили, так за это уже заплатили. Я уловил что-то про войну, только когда речь шла о льготном кредитовании.

5. Раздражает навязчивая зависимость от новомодных словечек: зоны опережающего развития, государственно-частное партнерство, мастер-планы. Повсюду распиханы штампы постсоветского новояза. Особенно умилил «Дальневосточный квартал». Слава Богу, что не 95-й…

6. Китайский гость сидел как богдыхан. Скучал и думал о своем. Все труднее скрыть, что Китай ни во что не вкладывается. А между тем, в докладе чуть ни слово, то Китай. Интересно, Путин обманывает только других или себя тоже?

7. На этом фоне Беларусь смотрится чуть ли не главным инвестором в развитие портовой инфраструктуры России как океанской державы. Как минимум, выглядит странно. Тем не менее, порты во Владивостоке и Мурманске строим, опираясь на белорусскую помощь. Понятно, что у себя дома Лукашенко все проблемы уже порешал и выходит на океанский простор.

8. Поручения правительству «порешать вопросы» – через слово. Чуть что - сразу правительство. С него и спрос будет. Это отчасти объясняет прическу у Силуанова: если при каждой просьбе Путина выдергивать, как Хоттабыч, по волосинке, то другой и не будет.

9. Очень смешно было про русских покорителей Сибири, которые бережно сохраняли культуру коренных народов Севера. Испанские конкистадоры в почтении снимают шляпу перед речью Путина, а американские индейцы умирают от зависти к своим евразийским побратимам.

10. В целом, нормальная речь стареющего кремлевского мечтателя эпохи «серебряного застоя».

Владимир Пастухов, Telegram

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