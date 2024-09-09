Под Луганском российские военные перестреляли друг друга 9.09.2024, 7:58

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Появились подробности.

Российские следователи разобрались в обстоятельствах убийства четырех военнослужащих из Башкортостана, которое произошло в августе 2023 года.

Главный персонаж в истории — лейтенант Рамиль У. с позывным Самурай, который руководил отрядом «Ватан», пишет российская BAZA

Этот Самурай приехал в пункт дислокации своего отряда, выстроил подчиненных и выбрал из них тех, кто, по его мнению, были пьяными. Насчиталось семь человек — Святой, Раф, Якудза, Фикс, Рен, Кир и Муха. Как показала впоследствии экспертиза, как минимум Якудза и Раф были вполне трезвы.

Самурай решил жестоко наказать подчиненных: по его приказу у них отобрали оружие, каждого привязали к дереву и избили. Избивал и он сам — например, ногами и палкой. После этого сел со своим водителем Рухом в грузовик и уехал. Но история только начиналась.

Спустя время Самураю позвонил один из военных и сообщил, что несколько человек, привязанных к деревьям, смогли освободиться. А вскоре на дороге он встретил других военнослужащих, которые рассказали, что в его лагере произошло убийство — погиб военнослужащий с позывным Артист. Кто именно убил Артиста, Самурай выяснять не стал — установил на кузов грузовика пулемет и приказал водителю ехать обратно.

Приехав к лагерю, Самурай стал кричать, чтобы все те, кто отвязались и спрятались в лесу, вышли, иначе он откроет огонь из пулемета. Показались трое: Святой, Раф и Якудза. Лейтенант начал спрашивать про убитого Артиста, но те ничего не ответили. Тогда Самурай снова привязал их к деревьям и избил. Примерно в это время нашли тело Артиста.

Тогда Самурай приказал погрузить тело погибшего и едва живых Святого, Рафа и Якудзу в грузовик. Очевидцам он сообщил, что избитые совершили особо тяжкое преступление, поэтому их нужно вывезти в штаб.

Однако на самом деле их вывезли в лес. Там Самурай взял несколько гранат и взорвал подчиненных. Двое погибли сразу, третьего лейтенант добил еще одной гранатой. Тела военных сожгли.

После этого Самурай сообщил, что подозреваемые военные сбежали. Но через несколько дней их тела нашли, а самого лейтенанта задержали.

Позже стало ясно, что на самом деле Раф и Святой не имели отношения к убийству Артиста. По данным следствия, военнослужащего убил Якудза вместе с другим военнослужащим (он уже осужден на 13 лет).

Следствие по делу закончилось. Лейтенанту Рамилю-Самураю и его водителю Руху предъявлены обвинения в убийстве, при этом лейтенант свою вину не признал, а его водитель признал частично.

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