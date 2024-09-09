Доллар начнет разворачиваться 9.09.2024, 8:07

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Чего ждать белорусам от следующей недели.

Начало осени на валютном рынке Беларуси не изменило сложившийся тренд на высокую волатильность в течение торговой недели. В том, каких курсов валют ждать, разбирался сайт myfin.by.

Курс доллара замер на месте

В первую неделю сентября обменный курс доллара США резко начал снижаться, чтобы во второй половине прошлой недели практически восстановиться к начальным значениям. Итоговое изменение курса доллара за неделю составило всего +0,08%, пятничные торги закрылись на отметке USD/BYN 3,1731. С начала этого года изменение курса доллара США -0,14%. Аналогичным образом изменялся объем торгов долларом США на БВФБ от минимума в понедельник 2 сентября к максимуму в среду 4 сентября и обратно.

Курс российского рубля менялся таким же образом – от начала недели в RUB/BYN 3,5319 за 100 российских рублей к максимуму в среду 3,5651 и обратно 3,5469 на закрытии пятничных торгов. В целом, за прошлую неделю курс российского рубля на белорусском валютном рынке вырос на 0,66%.

Примерно так же менялся обменный курс доллара США на российском валютном рынке – от снижения курса «бакса» к окончанию торгов во вторник 3 сентября до USD/RUB 87,1001 до возвращения к концу пятницы в USD/RUB 90,3455.

Российский Центробанк и ожидаемый рост ставок

Причиной такого поведения обменных курсов российского рубля называют резкое снижение Банком России продаж иностранной валюты, в первую очередь китайского юаня (который на российском рынке стал основной валютой внешнеэкономических платежей) с ежедневных 7,3 млрд рублей в августе до 0,2 млрд рублей с 6 сентября 2024 года.

С высокой степенью вероятности именно этот фактор будет определять поведение российского и белорусского валютных рынков на текущей неделе. В конце недели, в пятницу 13-го, очередное заседание Совета директоров Банка России по вопросам монетарной политики и практически решенным является вопрос повышения ключевой ставки Центробанком. Открытым остается только величина этого шага. Основной прогноз: рост на 1 п.п. до 19,00%, но нельзя исключать и движение вверх на 2 п.п.

Собственно этот фактор поддержит российского рубля остается одним из немногих, который формирует рынок. Но некоторым образом картина меняется в сторону ослабления рубля. Речь сейчас о цене нефти.

Прогноз на неделю

На прошлой неделе эталонная марка Brent откатилась к годовым минимумам в 71,06 USD/br. Ценовой эффект стоимости «черного золота» формируется с некоторым временным лагом в один-два месяца, но рынок может сработать на упреждение. Поэтому весьма вероятно, что к пятничному заседанию Банка России курс доллара США на российском рынке выйдет выше отметки в 92,0- 93,5 рублей.

Из внешних факторов на текущей неделе не пройдет незамеченной статистика по инфляции в Штатах в среду 11 сентября и заседание Европейского Центробанка в четверг 12 сентября. По инфляции прогноз в сторону дальнейшего снижения CPI, от ЕЦБ ожидают минимального понижения ставки до 4,00%.

Высока вероятность, что к окончанию недели курс основной валютной пары вернется к росту в район EUR/USD 1,120. Основные события на Форексе в середине следующей недели по итогам заседания ФРС США в среду 18 сентября.

С учетом сказанного на белорусском валютном рынке можно ожидать на текущей неделе снижения курса белорусского рубля к доллару США до USD/BYN 3,200 – 3,215. Российский рубль остается немного выше 3,530 за 100 российских рублей.

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