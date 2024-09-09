Дрон ты мой опавший 2 Вячеслав Коростень

9.09.2024, 8:09

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Беспилотники напомнили белорусам о войне.

Сообщения об ударных БПЛА, которые прилетают в Беларусь с юга, тиражируются с июля. Такую информацию распространяют то Вооруженные силы Украины, то независимые белорусские СМИ и инициативы. 8 августа о девяти российских дронах «Шахед» на территории Беларус.

До поры белорусская сторона реагировала на такие публикации примерно как на коронавирус на начальном этапе пандемии. «Ты видишь вирус? И я не вижу». Это фирменный стиль власти и обслуживающей ее пропаганды — «не замечать» неприятностей, пока это возможно. COVID-19 Лукашенко все-таки признал, но время было упущено. Людей умерло так много, что статистику пришлось скрывать. Оставшиеся в живых сохранили недовольство до августа 2020-го и после фальсификации выборов сотнями тысяч вышли на улицы протестовать.

В случае с дронами глаза у властей открылись быстрее, но довольно своеобразно. 10 августа Лукашенко оседлал тему, чтобы обвинить во всем Киев. За то, что ВСУ якобы запустили через Беларусь в сторону РФ «около десятка» БПЛА, он традиционно пригрозил последствиями и распорядился вернуть войска к южной границе. Пикантно, что как раз в те дни залета в страну дронов не фиксировалось, и многими те воинственные заявления минского самодержца были восприняты как повод задобрить Москву. Аккурат тогда украинские военные продвигались победным маршем в Курской области, и в России нашлись громкие голоса, обвинившие «младшего брата» в уклонении от исполнения союзнических обязанностей.

5 сентября не смогло молчать уже Министерство обороны. Неудивительно: очередная группа беспилотников не просто прилетела в Беларусь ночным кошмаром, но и заставила потрудиться силы противовоздушной обороны. Ведомство скупо сообщило о сбитых дронах, не уточнив при этом ни их «происхождение», ни маршрут прибытия в наши благословенные края. В то же время СМИ заявили и о количестве «целей», и о их российской принадлежности, и о падении обломков в микрорайоны Гомеля, и о вспыхнувших пожарах. В тушении оных позже призналось МЧС, опубликовав снимки обгоревших зданий.

По счастью, обошлось без жертв, но и без того случилось нечто важное. Пошатнулась концепция «мирной республики» в «бешеном мире», усиленно продвигаемая в массы властями, пропагандистами и лично Лукашенко. Ударные беспилотники, падающие на спящие белорусские города, — картина, прямо скажем, не умиротворяющая.

БПЛА, падающие на второй город страны, не вписываются в гарантии стабильности

Существуют две версии появления российских дронов в белорусском воздушном пространстве. Первая — самая очевидная — к нам прилетают БПЛА, «заблудившиеся» в тумане войны. Вторая — конспирологическая — Россия намеренно направляет их на территорию союзника, чтобы подтолкнуть его к более активным действиям против Киева.

Отдельные спикеры возвысили было голос, что в ночь на 5 сентября в Беларусь нагрянули украинские беспилотники, но даже в провластном лагере такое предположение не пользуется популярностью. Просто потому, что Киеву не нужен горячий конфликт с Минском. А был бы нужен — мало бы белорусам не показалось. Как раз в сфере беспилотной авиации Украина России практически не уступает, и коль ВСУ умеет поджечь Московский нефтеперерабатывающий завод, можно представить, каково было бы мозырскому или новополоцкому.

В целом какую версию ни возьми, легче не становится: так дает о себе знать близость войны. Минувшими днями это испытали на себе жители Гомеля — второго по населению города страны.

Географически война стала ближе к белорусским границам именно в последние месяцы. Россия исправно атакует ракетами северные украинские города. ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Курской области, время от времени, как сообщают медиа, предпринимая попытки зайти в Брянскую — примыкающую к Беларуси.

Еще вчера здесь было тихо, а грохотало большей частью под Харьковом и на Донбассе. Далеко — гарант белорусской стабильности мог спокойно заниматься уборочной. Но теперь ситуация изменилась, и главное — совершенно неясно, какой война станет завтра.

Лукашенко не могут не беспокоить такие опасные отголоски боевых действий. Недаром за два дня он так ничего и не сказал по поводу упавших на Гомель горящих «шахедов». Вероятно, кулуарно с Кремлем идет по этому поводу диалог — Минск просит бить по Украине аккуратнее, чтобы по соратнику не прилетало рикошетом. Позу просящего представить легко. Это западным государствам легковозбудимый белорусский МИД может раздавать ноты протеста хоть каждый день. На Россию, зависимость от которой давно стала критической, такая дипломатия не распространяется.

Между тем залетные российские дроны прямо на глазах разрушают основной идеологический концепт, с которым власть идет к президентским выборам, — концепт «мирного неба над головой». Образ тихой страны, граждане которой заняты созидательным трудом, защищенные от геополитических сквозняков широкой спиной своего мудрого лидера.

Если боевые беспилотники продолжат летать в белорусском небе и далее, Лукашенко будет трудно «продать» населению идею обетованного «клочка земли», где ничто не стреляет и не взрывается. Если ПВО и дальше будет атаковать чужие летающие объекты, эхо войны в Украине может стать дополнительным — и крайне неприятным для Минска — внутриполитическим обстоятельством в предвыборный период.

Вячеслав Коростень, «Позiрк»

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