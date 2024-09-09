ISW: В Курской области ВСУ заставили россиян играть по своим правилам 1 9.09.2024, 8:20

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Оккупанты спешно меняют планы.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию с боями в Курской области РФ за прошедшие сутки.

Бои идут к югу и востоку от Коренево, в районе Штепуховки и Малой Локни, при этом Погребки перешли в «серую зону».

На этом участке фронта ВСУ противостоят оккупанты из 810-й и 155-й бригады морпехов РФ.

При этом украинский военкор Константин Машовец заявил, что накануне МО РФ приняло решение перебросить на Курщину один десантный и один разведывательный батальоны из 106-й дивизии, которые до этого вели бои на Краматорском направлении. А с Кураховского направления противник перебрасывает также силы 20-й мотодивизии.

Стоит отметить, что ранее россияне до последнего не хотели перебрасывать войска с Донбасского направления. Однако ВСУ заставили оккупантов играть по своим правилам.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что военная операция ВСУ на Курщине дает возможность укрепить оборонительные сооружения на Сумщине.

Накануне в Сети появились кадры уничтожение последнего моста через реку Сейм в районе Карыжа.

Также ВСУ продолжают атаковать вражескую территорию беспилотниками. 8 сентября губернатор Белгородчины Гладков заявил, что дроны стали причиной пожара на одном из заводов в Никольском и на топливном складе в Волоконовском районе области.

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