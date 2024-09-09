ЦАХАЛ нанес удары по центру производства химического оружия в Сирии 9.09.2024, 8:25

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Возникло два пожара.

Израиль вечером 8 сентября нанес многочисленные удары по сирийской провинции Хама, в результате чего погибли по меньшей мере четыре мирных жителя. Целью мог быть крупный военный исследовательский центр, пишет агентство Reuters.

Сирийский чиновник здравоохранения заявил, что в результате ударов в районе города Мисиаф пострадали 13 человек.

Два региональных разведывательных источника сообщили Reuters, что ударам подвергся военный исследовательский центр по производству химического оружия, расположенный недалеко от Мисиафа. Предполагается, что там размещается группа иранских военных экспертов, которые занимаются производством оружия.

Государственные СМИ Сирии писали, что в результате ударов возникло два пожара. Израиль официально не комментировал атаку.

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