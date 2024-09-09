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Вольфович не смог сказать, чьи дроны были сбиты над Гомелем

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  • 9.09.2024, 8:34
  • 5,330
Вольфович не смог сказать, чьи дроны были сбиты над Гомелем
Александр Вольфович

И принялся хвалить белорусскую ПВО.

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович обтекаемо ответил на вопрос госСМИ о сбитых над Гомелем российских «шахедах».

«Ну и последние события над Гомелем показывают, что мы видим, мы готовы и наши средства противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, в том числе российские, которые расположены в южных наших регионах для прикрытия воздушного пространства, и наша авиация, самолеты Су-30СМ, современнейшие самолеты, были подняты в воздух, и, соответственно, нанесено огневое поражение для предотвращения каких-то угроз. Поэтому мы видим все это, принимаем меры, и наше воздушное пространство, и сухопутная граница в надежных руках сегодня», — сказал Вольфович.

Надо отметить, чтогоссекретарь не стал говорить, откуда прилетели беспилотники и что это были за летательные аппараты. По информации СМИ, это могли быть дроны типа «шахед», используемые РФ для нанесения ударов по Украине. В последние месяцы регулярно появляются сообщения о залете таких беспилотников в воздушное пространство нашей страны.

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