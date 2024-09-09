Опрос The NYT: Трамп или Харрис
- 9.09.2024, 8:39
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Наступает финальная часть президентской гонки в США.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп идет практически на одном уровне со своей соперницей от демократов Камалы Харрис — 48% против 47% — свидетельствуют результаты опроса вероятных избирателей, проведенного The New York Times и Siena College.
Сообщается, что рейтинг Трампа в значительной степени не изменился по сравнению с опросом Times/Siena, проведенным в конце июля — сразу после того, как действующий президент Джо Байден отказался от попытки переизбрания.
В NYT отмечают, что результаты по стране соответствуют опросам в семи «колеблющихся» штатах, которые определят исход президентских выборов, где Харрис идет вровень с Трампом либо имеет незначительное преимущество, согласно средним показателям опросов.
Кроме того, сообщают в издании, результаты опроса подчеркивают риски и потенциальные выгоды для кандидатов в президенты США накануне их дебатов на телеканале ABC News. Опрос показал, что 28% вероятных избирателей заявили, что им нужно побольше узнать о Харрис, в то время, как 9% заявили, что им нужно побольше узнать о Трампе.