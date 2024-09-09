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«Есть риск, что будут распространяться радиационные частицы»

  • 9.09.2024, 8:53
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«Есть риск, что будут распространяться радиационные частицы»

Белорусы напрямую ощущают последствия развязанной Лукашенко и Путиным войны.

Сервис погоды worldview.earthdata от NASA показывает, что дым на Гомельщину идет от пожаров в Брянской и Черниговских областях. Они в основном возникают от обмена ударами между Украиной и Россией.

Из-за минирования и продолжающихся обстрелов тушение пожаров усложнено. Есть риск, что огонь перекинется на белорусскую территорию. Сервис AIRMQ показывает, что качество воздуха на Гомельщине самое плохое в стране. Также есть риск что с продуктами горения по территории Беларуси будут распространяться радиационные частицы.

«Путинская война все ближе подбирается к Беларуси. Если режим Лукашенко имеет приятный бонус, зарабатывая на ней, то большая часть неудобств и страданий падает на простых белорусов. Они ограничены в передвижении по миру, лишены многих товаров и услуг из-за санкций. Сейчас добавилась прямая угроза жизни и здоровью в виде падающих на голову «шахедов» или отравления организма из-за военных пожаров. Беларусы тоже жертвы безумной войны, развязанной российским диктатором», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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