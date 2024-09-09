Путин снова просит о мире 2 Вадим Денисенко

9.09.2024, 8:55

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Что это значит?

1. Все идет к тому, что ближе к новому году будет три мирных плана: план США (его рамки очерчены недавно в Foreign Affairs и сводятся к тому, что нужно как-то заморозить конфликт, не дать возможности его повторить и ждать смерти Путина); украинский мирный план и план Китая, который, по большому счету, на этом этапе ничем не отличается от того, что озвучено в Foreign Affairs.

2. Игра Китая, как я это понимаю, заключается в следующем: 1. оформить полное лидерство в БРИКС. 2. Зайти в ряд стран ЕС, (не только в Венгрию), чтобы создать серьезный плацдарм для дальнейшего своего присутствия в Европе. Именно в этом контексте, между прочим, надо смотреть на принуждение Лукашенко к нормализации отношений Беларуси с соседями.

3. Китай попытается сыграть в игру, где именно они могут гарантировать, что Путин не сойдет с ума окончательно после заморозки конфликта.

3. Когда мы говорим о БРИКС, мы должны четко понимать, это не жесткий союз по типу НАТО, это очень разрозненный союз различных государств, которые преимущественно никогда (!) не вступят в военные альянсы. Хотя, теоретически, могут попытаться договориться об отсутствии военных конфликтов между членами этого союза (хотя пример холодной войны показывает, что войны между социалистическими странами возможны). Проще говоря, мы должны перестать инфантильно смотреть на это образование.

4. Во всей этой модели пока не понятно, как себя поведут США по отношению к Китаю. Потому что сейчас главная битва мира (точнее — битва между КНР и США), не наша война, — а битва за ЕС и Австралию. И мирный план по Украине — это часть этой большой битвы.

5. Отдельно, хочу обратить внимание на то, что Польша хочет стать одновременно главным хабом Китая и США в Центрально-Восточной Европе (возвращаемся к нашему инфантильному представлению о мире).

Возможны ли переговоры до выборов в США? Как по мне, малореально, хотя и нельзя на 100% это исключить. Но повторюсь, все решения главные игроки будут принимать не столько, исходя из ситуации в Украине, сколько из перспектив большой битвы за ЕС и Австралию. И это главный (кроме, военного, конечно) вызов для нас.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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