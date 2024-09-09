Пора бы об этом вспомнить3
- Аббас Галлямов
- 9.09.2024, 9:06
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В России напрочь уничтожена культура ответственности.
Курский провал российской разведки, не сумевшей спрогнозировать действия ВСУ, не идёт ни в какое сравнение с провалом 22 июня 1941 года. Тогдашняя неспособность советского руководства предсказать нападение немцев сильно смягчается тем фактом, что войны на тот момент с Германией не велось, да и вообще у нас с ними был подписан договор о ненападении.
В случае с Курском ситуация совсем иная. С Украиной уже 2,5 года идёт полноценная война, поэтому никаких оправданий для тех, кто прозевал этот удар, в природе не существует.
Строго говоря, в последний месяц мы должны были бы быть свидетелями большой волны отставок – от руководства военной разведки и ФСБ до Путина лично. Да-да, он тоже отвечает за провалы. Напомню, что вступая в должность в 2000-м году он с пафосом заявил: «В России президент отвечает за всё».
Пора бы об этом вспомнить.
Я написал всё это, чтобы напомнить: в путинской России напрочь уничтожена культура ответственности за последствия предпринятых тобой действий. Её и раньше не слишком много было, а теперь совсем беда.
А ведь мало что так разлагает как безответственность.
Аббас Галлямов, Telegram