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Южная Корея расширяет санкции против белорусского режима

  • 9.09.2024, 9:13
  • 1,580
Южная Корея расширяет санкции против белорусского режима

Вводятся новые ограничения.

Южная Корея расширила меры экспортного контроля в отношении Беларуси и России. Сегодня, 9 сентября, начал применяться расширенный перечень товаров, попадающих под ограничения.

В него добавлены 243 позиции, в том числе станки для резки и обработки металла, детали станков, оптических устройств, датчики, которые могут использоваться для производства товаров военного назначения, и др. Теперь в перечне уже 1402 товарные позиции.

Товары из него запрещены к поставке в Россию и Беларусь, однако правительство может дать разрешение в каждом конкретном случае, особенно если речь идет о деловых сделках, заключенных до объявления.

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