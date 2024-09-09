Южная Корея расширяет санкции против белорусского режима 9.09.2024, 9:13

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Вводятся новые ограничения.

Южная Корея расширила меры экспортного контроля в отношении Беларуси и России. Сегодня, 9 сентября, начал применяться расширенный перечень товаров, попадающих под ограничения.

В него добавлены 243 позиции, в том числе станки для резки и обработки металла, детали станков, оптических устройств, датчики, которые могут использоваться для производства товаров военного назначения, и др. Теперь в перечне уже 1402 товарные позиции.

Товары из него запрещены к поставке в Россию и Беларусь, однако правительство может дать разрешение в каждом конкретном случае, особенно если речь идет о деловых сделках, заключенных до объявления.

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