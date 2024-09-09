У Лукашенко появился новый друг-изгой?8
- 9.09.2024, 9:26
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Диктатор рассыпается в комплиментах Ким Чен Ыну.
Лукашенко поздравил диктатора КНДР Ким Чен Ына с Днем образования республики. Он рассчитывает на скорый прогресс в двусторонних отношениях.
«Убежден, Минск и Пхеньян скоро достигнут значительного прогресса в налаживании практического взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, образование», — говорится в поздравлении.
Лукашенко также подчеркнул, что народ КНДР «многократно доказывал незыблемость коллективной воли и стремление к самостоятельности», а страна «с гордостью идет по пути независимого развития».