Путина подпирают Александр Морозов

9.09.2024, 9:31

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Пора – кричат они – переходить к тотальной войне.

До вторжения я делал какой-то курс по известным политическим текстам ХХ века, разбирал со студентами, и в том числе я включил в топ-10 речь Геббельса о тотальной войне. Как все помнят, в этой речи сияет требование закрыть наконец увеселительные заведения в условиях, когда нация должна мобилизоваться для отпора врагу.

Этот курс был в 2020 году. Невозможно тогда было представить себе, что мы станем свидетелями ровно такой же дискуссии в Москве, какая была в руководстве нацистов перед выступлением Геббельса.

Одна линия сводилась к тому, что нельзя закрывать ночные рестораны, бары и шоу, потому что сидящие в окопах, приезжая в отпуск, должны видеть, что они защищают «жизнь, которая идет как обычно», в тылу должно быть «счастье», за которое сражаются на фронте, иначе падет дух.

Другая линия – геббельсовская – сводилась к тому, что – наоборот – сражающиеся на фронте видят разврат дома и это деморализует в окопах.

Гитлер, насколько известно, в этой дискуссии был против позиции Геббельса. Буквально как Путин сегодня, он хотел удерживать «нормальность» ситуации, а не переводить ее политическую «чрезвычайность».

Прекращать или не прекращать дорогие вечеринки на Патриках? Снизу Путина подпирают «геббельсовцы», которые громко кричат в телеграм-каналах: посмотрите, украинцы наладили систему, при которой дроны собирают в семьях, это «народная программа», а у нас тут «коммерческая войны за деньги» при полном равнодушии граждан. Пора – кричат они – переходить к тотальной войне, бейте Собчак, прекратите платить по 16 млн рублей за концерт Шамана…

Открываешь сейчас речь Геббельса о тотальной войне и читаешь ее совершенно другими глазами, чем в 2020 году…

Александр Морозов, «Фейсбук»

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