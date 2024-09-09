Эксперт: У политики Орбана есть конкретные адресаты 9.09.2024, 9:46

Виктор Орбан

Глава Венгрии шантажирует ЕС.

Председательство Венгрии в Европейском Союзе грозит обернуться полной непродуктивностью. Такое мнение FREEДОМ выразил содиректор программ внешней политики и международной безопасности украинского Центра Разумкова Михаил Пашков.

Он отметил, что у политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в том числе «миротворческой», есть достаточно внятные адресаты.

«С одной стороны, это Россия, а с другой стороны - Китай, который вышел вместе с Бразилией с новыми так называемыми миротворческими инициативами. Это Дональд Трамп. Безусловно, и внутренние потребители. Ориентация на таких адресатов определяет характер, специфику и тональность заявлений Орбана в миротворческом плане. Я подчеркну, что это председательство Венгрии в Европейском Союзе грозит обернуться наиболее непродуктивным, конфликтным и проблемным среди председательствования разных стран в ЕС в целом», — сказал эксперт.

По мнению Пашкова, такие обозначенные приоритеты в плане председательствования Венгрии в ЕС как укрепление оборонной политики, повышение конкурентоспособности экономики ЕС, реагирование на демографические вызовы, могут остаться лишь на бумаге.

Он отметил, что Орбан как опытный популист привносит конфликтность, скандальность в ситуацию, чтобы при подведении итогов было сказано, что «Венгрия напряженно боролась за мир в Европе».

«Поэтому нужно оценивать действия Венгрии в том числе с этой стороны. С другой стороны, это формат шантажа Европейского Союза, который Орбан неоднократно использовал. Речь в данном случае идет о конфликте с мигрантами, который тоже в последнее время развивается. Вот это в стиле нынешнего официального Будапешта.

Я просто хочу подчеркнуть, что для Европейского Союза и в частности для Европейской комиссии, которая сейчас формируется, и в скором времени будет новый состав, я думаю, для них важно разработать комплекс мероприятий и действий политико-дипломатических, организационно-финансовых, нормативно-правовых, юридических. Для того чтобы ограничить и пресекать попытки и действия отдельных стран-членов ЕС, которые выходят за рамки коллективной политики Европейского Союза и в целом внешней политики ЕС, нарушает нормы и правила, утвержденные в Европейском Союзе», — сказал Пашков.

Он также констатировал, что такие действия официального Будапешта, очевидно, будут впоследствии сказываться и на переговорном процессе Украины и ЕС.

«В контексте этих событий, о которых мы с вами говорим, это тоже имеет значение, и очевидно, к этому нужно быть готовым», — отметил эксперт.

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