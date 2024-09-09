Как им обустроить Россию Константин Эггерт

9.09.2024, 10:03

Константин Эггерт

Фото: RFE/RL

Оппозиция не сможет повлиять на ситуацию в России, если будет стремиться понравиться максимальному числу россиян.

Обмен российских политзаключенных и их прибытие на Запад сильно оживил дискуссии в эмигрантской среде. Как вести себя в отношении Украины? Можно ли повлиять на происходящее в России? Как независимые российские СМИ влияют на внутрироссийскую аудиторию? Какую позицию занять в отношении западных санкций и в каком тоне вести разговор с европейцами и американцами? Ну, и вечный вопрос - нужно ли оппозиционным силам объединиться, и если да, то как?

Коалиция без ФБК

Например, Михаил Ходорковский сказал в интервью, что широкая оппозиционная коалиция, в целом, сложилась, пусть и без официальных структур, и лишь Фонд с борьбы с коррупцией в ней не принимает участие. Сторонники ФБК стали тут же его высмеивать, усомнившись в существовании такой коалиции в принципе. С другой стороны, антикоррупционные расследования ФБК регулярно подвергаются критике со стороны части оппозиционных активистов. Последние их считают несвоевременными и не имеющими смысла на фоне главного - российской агрессии против Украины.

Разумеется, все оппозиционеры-эмигранты против войны. Но как именно «против»? Возникают вполне конкретные вопросы «Кому помогать - ВСУ или жителям Курской области?», «Как относиться к российским добровольцам, воюющим на стороне Украины?», «Как называть агрессию - «путинской» или «российской? » и «Призывать ли граждан России к сопротивлению путинскому режиму? «

Пожалуй, лишь Форум свободной России, созданный Гарри Каспаровым, недвусмысленно солидаризировался с российскими добровольцами, воюющими за Украину и считает оказание помощи украинской армии необходимым для свержения путинского режима. Но большинство деятелей эмиграции с этой позицией согласиться не готовы, поскольку думают о возвращении в Россию. Они стараются избегать конкретики и высказываются максимально обтекаемо, видимо, чтобы не отпугнуть потенциальных избирателей будущего. Они говорят именно о «войне Путина», а некоторые даже об «оккупации России чекистами».

То есть, российские граждане ни в чем не виноваты, главный виновник всего режим и его лидеры. В советские десятилетия похожим образом высказывались деятели Народно-трудового союза (НТС), крупной белоэмигрантской политический организации: мол, «Россия захвачена большевиками».

Но тогда не вполне ясно, как трактовать участие в войне сотен тысяч россиян, их поддержку многими сотнями тысяч родственников и друзей, работу миллионов людей в три смены на предприятиях ВПК, поставляющих оружие для убийства украинцев. Можно сказать, что россияне «зомбированы пропагандой». Но тогда тем паче говорить о более или менее значительном «гражданском обществе» не приходится. «Зомбирование» преодолевается десятилетиями кропотливой работы, которую крайне трудно вести из эмиграции. Если же дело не в зомбировании, а в позиции «моя хата всегда с краю, оставьте меня в покое», то никакой гражданственностью здесь тоже не пахнет.

Кто готов рисковать?

Статистические данные, опубликованные несколько недель назад Левада-центром, довольно однозначны: российское общество удовлетворено нынешней ситуацией, и лишь меньшинству (в лучшем случае, 20 процентам) положение дел не нравится. Причем не нравится по целому ряду причин, часто не имеющих никакого отношения к антивоенным взглядам.

Разумеется, к опросам общественного мнения при режимах, подобных путинскому, нужно относиться осторожно. Однако Левада-центр, заклейменный властями «иностранным агентом», пока никто не поймал на непрофессионализме или работе по заказу. Более того, его данные вполне соответствуют тем, что можно почерпнуть из открытых источников и просто из разговоров и переписки со знакомыми и родственниками.

Типичный диалог на эту болезненную тему в кулуарах оппозиционной конференции или кинопоказа звучит приблизительно так: «Если это «оккупация», то значит гражданское общество в России подавлено и сопротивляться режиму изнутри некому?» - «Нет, оно есть!» - «Тогда почему сопротивляются единицы, которых быстро сажают?» - «Мы увидим, что гражданское общество есть тогда, когда режим начнет шататься». - «А когда это случится?» - «Тогда, когда Путин начнет терпеть поражения на фронте» - «Значит, нужно поддерживать ВСУ?» - «Это сложный вопрос» - «Почему?» - «Потому что российские политики не могут призывать убивать сограждан» - «Значит, нужно призывать самих россиян к сопротивлению изнутри?» - «Никто не имеет права требовать от людей рисковать жизнью».

Налицо политический тупик, из которого пока не просматривается выхода. Владимир Кара-Мурза прав, когда утверждает, что политический строй в России часто меняется за считанные дни. Но, как он сам признает, этот момент может наступить и через трое суток, и через пять лет. Эффективной стратегии, которая позволила бы без риска для граждан свергнуть режим, пока не просматривается. Ведь рисковать готовы очень немногие. Эмиграция, которая игнорирует неприятные для себя реалии и делает ставку на то, чтобы понравиться максимальному числу россиян, не сможет ни на что повлиять и ничего изменить.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»

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