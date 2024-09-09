Белорусы готовятся к девальвации? 1 9.09.2024, 10:10

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Растет объем кредитования в рублях.

В Беларуси растет объем кредитования в национальной валюте, отмечают эксперты Евразийского банка развития. В июле объем кредитов в рублях, выданных банками, вырос на 2,8% по сравнению с июнем. А в июне этот показатель (по сравнению с маем) был 1,1%.

Активно брали кредиты предприятия. Здесь в июле рост составил 3% к объему июня. Тогда как в июне объем кредитования по сравнению с маем вырос всего на 0,3%. Увеличился и объем кредитования физлиц — 2,5% в июле против 2,1% в июне. На рост кредитования граждан повлияло увеличение числа потребительских кредитов (+3,7% месяц к месяцу). А всего с начала года объем потребительских кредитов увеличились на 21,6%.

В ЕАБР отмечает, что высокую потребительскую активность поддерживают «рост кредитов и увеличение доходов населения».

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