В Мадриде на улице напали на посла Сербии

В Мадриде на улице напали на посла Сербии1
- 9.09.2024, 10:12
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Несколько свидетелей безуспешно пытались поймать нападавшего.
В воскресенье днем в центре Мадрида молодой человек физически напал на посла Сербии в Испании Ирену Шарац на улице, где она проживает. По словам свидетелей, мужчина, судя по его речи, имеет албанское происхождение, сообщает N1.
По свидетельствам очевидцев, мужчина подошел к Шарац, которая разговаривала по телефону на сербском языке, и спросил ее, из Сербии ли она, после чего ударил ее ногой в спину и убежал.
Несколько свидетелей безуспешно пытались поймать нападавшего. Сообщение о нападении поступило в полицию, которая прибыла на место и проводит расследование.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич осудил инцидент.
«Я решительно осуждаю физическое нападение на посла Шарац в центре Мадрида. Мы требуем от всех органов власти полного расследования и ответственности за этот возмутительный инцидент и акт насилия против высшего дипломатического представителя нашей страны», – заявил глава сербской дипломатии Марко Джурич.
Как сообщают, посол после нападения находится в хорошем состоянии.