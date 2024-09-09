закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пропавшего в Минске семиклассника нашли

3
  • 9.09.2024, 10:17
  • 4,672
Пропавшего в Минске семиклассника нашли

ИДН назначила проверку.

Семиклассник Кирилла Козека, который 6 сентября ушел из дома и пропал, найден в Минске. Об этом сообщили в МВД.

Школьника, который «бесцельно бродил по городу», заметил поздним вечером 8 августа сотрудник уголовного розыска Заводского РУВД Минска, находившийся на выходном дне.

«С подростком все в порядке, уточняются причины его ухода из дома. Инспекцией по делам несовершеннолетних будет проведена соответствующая проверка», — сообщили в милиции.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов