Пропавшего в Минске семиклассника нашли

Пропавшего в Минске семиклассника нашли3
- 9.09.2024, 10:17
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ИДН назначила проверку.
Семиклассник Кирилла Козека, который 6 сентября ушел из дома и пропал, найден в Минске. Об этом сообщили в МВД.
Школьника, который «бесцельно бродил по городу», заметил поздним вечером 8 августа сотрудник уголовного розыска Заводского РУВД Минска, находившийся на выходном дне.
«С подростком все в порядке, уточняются причины его ухода из дома. Инспекцией по делам несовершеннолетних будет проведена соответствующая проверка», — сообщили в милиции.