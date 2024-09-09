Пропавшего в Минске семиклассника нашли 3 9.09.2024, 10:17

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ИДН назначила проверку.

Семиклассник Кирилла Козека, который 6 сентября ушел из дома и пропал, найден в Минске. Об этом сообщили в МВД.

Школьника, который «бесцельно бродил по городу», заметил поздним вечером 8 августа сотрудник уголовного розыска Заводского РУВД Минска, находившийся на выходном дне.

«С подростком все в порядке, уточняются причины его ухода из дома. Инспекцией по делам несовершеннолетних будет проведена соответствующая проверка», — сообщили в милиции.

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