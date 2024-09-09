Повод вспомнить историю Станислав Кучер

9.09.2024, 10:20

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Станислав Кучер

У любого народа на Земле есть два пути.

Сегодня – годовщина события, о котором вряд ли вспомнят российские «патриоты», хотя оно имело грандиозное значение для истории России. Если верить традиции, закрепленной в оформлении памятника «Тысячелетие России» (он стоит посреди Великого Новгорода), 8 сентября 862 года состоялось призвание варягов на Русь. Российская историческая наука, начиная с «Повести временных лет» и Новгородской первой летописи до настоящего времени, считает призвание варягов отправной точкой русской государственности.

Понятно, что и триста лет назад, и в советское время, и сейчас есть историки, которые считают, что все было иначе, что никакого Рюрика не было, а, если был, то он был славянин, и само слово «русский» славянское, то ли от кривичей, то ли от вятичей. И что все упоминания о варягах в летописях, включая новгородские и псковские есть ничто иное, как происки врагов России. И все же большинство ученых – и европейских, и советских, и российских – сходятся в том, что Рюрик был скандинавом, и был призван на княжение. И даже самый главный «эксперт» по всемирной и особенно российской истории по имени Владимир Путин, хоть и предпочитает думать, что, цитата, «то ли мама была славянка, то ли что-то в этом роде», сам факт призвания Рюрика под сомнение не ставит. Наоборот, любит повторять, что он не завоевывал землю славян, а был призван и тоже считает призвание варягов в 862 году началом русской государственности – о чем, в частности, минувшей зимой рассказывал Такеру Карлсону.

Мне дискуссии о национальности Рюрика кажутся лишенными смысла. Древний мир, как и современный, постоянно пребывал в состоянии взаимозависимости и взаимодополнения. Народы смешивались друг с другом, этносы рождались и сменялись новыми, царские династии вообще являли собой одну шведскую семью, где все друг другу родственники. Интересным мне в этой связи представляется другое. В самые эпохальные и переломные для России исторические моменты к вершению ее судьбы подключались или иностранцы, или обитавшие за границей соотечественники. 862 год – Рюрик и другие скандинавы. XIII-XV века – татаро-монголы. В XVII веке – поляки. В XVIII – призванные Петром голландцы, немцы, англичане. В начале XX-го – приехавшие из Европы большевики, за которыми стояли то ли немцы, то ли англичане и которым затем помогали не умереть от голода, затем проводить индустриализацию, а потом воевать с фашизмом американцы. На рубеже 80-90-х страну меняли по американским рецептам, теперь надежды на очередную модернизацию Путин возлагает на Китай.

С момента своего основания и по сей день Россия постоянно зависела от иностранной помощи или иностранного вмешательства. Причем цивилизационные прорывы случались благодаря сотрудничеству именно с Западом. Ничего плохого, по моему глубочайшему убеждению, в этом нет. Все страны на планете учились и учатся друг у друга и да, без помощи и влияния Запада не случилось бы ни технологического чуда Японии в 70-х, ни появления азиатских драконов в 80-е, ни прорыва Китая в 90-е и нулевые. Это я все к тому, что нравится такая перспектива кому-то или не нравится, но и в 20-е годы 21 столетия судьба России тоже будет зависеть от «варягов». Точнее, от того, захотят ли россияне призвать их помочь им наладить дела в собственной стране, или предпочтут иметь дело с Восточным ханом. Украина давно сделала свой выбор – за что 10 лет и страдает от насилия сошедшего с ума соседа, который в какой-то момент забыл историю и решил, что он сам по себе отдельная планета, и все вокруг должны вращаться вокруг него.

Сегодняшняя дата – повод вспомнить историю и понять, что у любого народа на Земле есть два пути. Один – спокойно сотрудничать с соседями, учиться у наиболее успешных и добиваться равенства, работая над собой. Другой – отгораживаться от мира стеной, настаивать на собственной уникальности и пытаться силой затащить других в свой лагерь. В 862 году лидеры славянских и финно-угорских племен были умнее и дальновиднее сегодняшних обитателей Кремля.

Станислав Кучер, Telegram

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