Генерал-майор СБУ: Украина может «достать» до ядерного оружия в Беларуси

Генерал-майор СБУ: Украина может «достать» до ядерного оружия в Беларуси4
- 9.09.2024, 10:24
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База находится недалеко от Минска.
На данный момент ядерного оружия на территории Беларуси нет, заявил в эфире Radio NV генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
«Сейчас они подготовили базу для того, чтобы его принять. Она полностью готова, они ее полностью обновили. Она недалеко от Минска. Что характерно - это расстояние достаточно близко и от границы с Украиной.
При большом желании там можно достать даже теми средствами, которые у нас есть. Но в то же время, эта база была восстановлена, там есть охрана - не только белорусская, но и российская. Есть ли там тактическое ядерное оружие - никто не дает подтверждения. Но все понимают, что по протоколу, как оно должно быть применено - белорусы явно не имеют к нему доступа», - сказал Ягун.