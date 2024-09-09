закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генерал-майор СБУ: Украина может «достать» до ядерного оружия в Беларуси

4
  • 9.09.2024, 10:24
  • 2,230
Генерал-майор СБУ: Украина может «достать» до ядерного оружия в Беларуси
Виктор Ягун

База находится недалеко от Минска.

На данный момент ядерного оружия на территории Беларуси нет, заявил в эфире Radio NV генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

«Сейчас они подготовили базу для того, чтобы его принять. Она полностью готова, они ее полностью обновили. Она недалеко от Минска. Что характерно - это расстояние достаточно близко и от границы с Украиной.

При большом желании там можно достать даже теми средствами, которые у нас есть. Но в то же время, эта база была восстановлена, там есть охрана - не только белорусская, но и российская. Есть ли там тактическое ядерное оружие - никто не дает подтверждения. Но все понимают, что по протоколу, как оно должно быть применено - белорусы явно не имеют к нему доступа», - сказал Ягун.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов