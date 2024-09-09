Китай доит Россию как может 7 9.09.2024, 10:27

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Надбавка цены на товары составляет 60% и более.

Российские власти публично уверяют, что Китай зарекомендовал себя как надежный союзник, обеспечивая необходимыми товарами, но на самом деле Пекин лишь извлекает выгоду из текущей ситуации, получая огромные прибыли, пишет «Укринформ».

Как сообщила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер, война против Украины обходится России в астрономические суммы, что во многом стало возможным благодаря санкциям со стороны западных стран. В частности, Россия вынуждена платить более 60% надбавки на товары из Китая, включая те, которые используются в военных действиях против Украины.

Кэтрин Брукер также подчеркнула, что с февраля 2022 года санкции лишили Россию активов и доходов на сумму свыше 400 миллиардов долларов, что соответствует четырем годам финансирования войны против Украины.

В условиях попыток покрытия дефицита бюджета Россия увидела сокращение ликвидных активов своего Фонда национального благосостояния на 50% с начала полномасштабного вторжения.

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