Белорус начал голодовку в порту литовской Клайпеды 15 9.09.2024, 10:33

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Из-за застрявшего авто.

Находящийся в Клайпеде белорус Григорий Алексиевич объявил голодовку 8 сентября. Он называет это акцией против блокировки в Литве автомобилей, за которые белорусы заплатили, но вывезти в нашу страну не могут, пишет «Белсат».

«Эти автомобили, большинство из них, и мой тоже, были куплены до введения санкций против Беларуси, а именно — 1 июля 2024 года. То, что наши машины задержаны, считаю вопиющим беззаконием. Я отчаялся найти решение ситуации, я побывал во всех инстанциях, и единственным выходом вижу голодовку протеста», — сказал он.

Алексиевич заверил, что с завтрашнего дня в любой момент может сдать анализы, чтобы доказать отказ от еды:

«Я буду голодать максимально долго, сколько хватит сил. Если у кого-то возникнут сомнения, я в любой момент после первых суток от начала голодовки, то есть с 9 сентября, готов сдать анализы крови на то, что у меня не хватает глюкозы в крови».

Белорус также призвал к пониманию «наших литовских братьев и сестер».

По неофициальным данным, в порту в Клайпеде застряли около 4 тысяч машин, принадлежащих белорусам. Транспортные средства стоят на платной парковке, за сохранение требуют от 5 до 20 евро ежедневно.

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