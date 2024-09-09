ВСУ впервые сбили дрон россиян на высоте более 3600 метров

ВСУ впервые сбили дрон россиян на высоте более 3600 метров1
- 9.09.2024, 10:41
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Это рекорд.
7 сентября в Харьковской области бойцы Железной бригады впервые сбили высотный беспилотник российского производства в воздушном бою.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТУ «Харьков».
«Как только засекли БПЛА «Орлан-10», в заданный район помчалась группа «Ворон» зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона», - говорится в сообщении.
После обнаружения российского дрона, группа оперативно определила курс и высоту цели во взаимодействии с пограничниками.
Военные отметили, что охота была сложной из-за высоты полета более трех километров и маневров дрона.
«Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы «Ворон» беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили», - говорится в сообщении.