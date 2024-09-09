закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ впервые сбили дрон россиян на высоте более 3600 метров

1
  • 9.09.2024, 10:41
  • 2,204
ВСУ впервые сбили дрон россиян на высоте более 3600 метров

Это рекорд.

7 сентября в Харьковской области бойцы Железной бригады впервые сбили высотный беспилотник российского производства в воздушном бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТУ «Харьков».

«Как только засекли БПЛА «Орлан-10», в заданный район помчалась группа «Ворон» зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона», - говорится в сообщении.

После обнаружения российского дрона, группа оперативно определила курс и высоту цели во взаимодействии с пограничниками.

Военные отметили, что охота была сложной из-за высоты полета более трех километров и маневров дрона.

«Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы «Ворон» беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили», - говорится в сообщении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов