ВСУ впервые сбили дрон россиян на высоте более 3600 метров 1 9.09.2024, 10:41

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Это рекорд.

7 сентября в Харьковской области бойцы Железной бригады впервые сбили высотный беспилотник российского производства в воздушном бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТУ «Харьков».

«Как только засекли БПЛА «Орлан-10», в заданный район помчалась группа «Ворон» зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона», - говорится в сообщении.

После обнаружения российского дрона, группа оперативно определила курс и высоту цели во взаимодействии с пограничниками.

Военные отметили, что охота была сложной из-за высоты полета более трех километров и маневров дрона.

«Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы «Ворон» беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили», - говорится в сообщении.

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