Более 1000 сил: Dodge показали экстремальный электрокроссовер 9.09.2024, 10:45

Разгон до 100 км/ч занимает всего 1,4 с.

Кроссовер Dodge Hornet получил новую экстремальную модификацию R/T FC1-X. Изготовят всего четыре таких заряженных авто. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новый Dodge Hornet R/T FC1-X создали специально для чемпионата по ралли-кроссу Nitrocross Series. Это гонки, часть дистанции которых проходит по асфальтированному автодрому, а часть — по бездорожью.

Кроссовер Dodge Hornet R/T FC1-X стал электромобилем — получил четыре мотора (по одному на колесо), которые вместе развивают 1085 л. с. Полноприводный спорткар способен разогнаться до 100 км/ч всего за 1,4 с.

Также Dodge Hornet получил новую подвеску с регулируемыми пружинами и стабилизаторами, рабочий ход которой увеличен до 305 мм. Замедляют его спортивные тормоза от Alcon.

Кроме того, для кроссовера создали полностью новый двухдверный кузов с изогнутой аркообразной крышей, расширенными крыльями, обвесом и огромным антикрылом. Салон Dodge Hornet R/T FC1-X не показали, но известно, что там установлены спортивные кресла и каркас безопасности, как того требуют правила Nitrocross Series.

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