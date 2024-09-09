Нечем огрызаться 3 Кирилл Сазонов

9.09.2024, 10:49

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Кирилл Сазонов

Кремль даже не пикнет.

Друзья, наконец-то было время полностью просмотреть все, что побратимы сбрасывают с разных участков, а потом как-то сравнить информацию реальную с медийной. Ну, вы же понимаете, что она немного отличается.

Не критично, в современном мире при нынешних средствах коммуникаций врать про конкретику бесполезно. Но некоторые интересные моменты просто бросаются в глаза. И самое невероятное – это разница тона в украинских и российских каналах. Если бы я постепенно не привык – перепутал бы, кто за кого.

Понятно, что ключевыми направлениями, с которых люди ждут новостей, это Покровское и Курское. Хотя я сейчас гораздо больше нервов трачу на новости с Лиманского. Плохих новостей оттуда нет, но их настолько не должно быть, что я дергаюсь от любого сообщения.

Маленький Торецк тоже встал поперек горла оккупантам и даже их продвижение через Нью-Йорк на Невельское уже пару раз вдруг приносило большие проблемы. На Селидово, кстати, стоит обратить внимание. И мы и они понимаем, что это моделирование в меньшем масштабе штурмов Покровска.

Ну и с чего начинал – про тональность новостей. У нас прямо все печально. И наши новости грустные, и цитаты из западных СМИ. Мы отступаем, враг превосходит по снарядам, по количеству резервов. Скоро возьмет Покровск и пойдет на Днепр и Запорожье.

В общем, все пропало. Читаю российские каналы. Покровская операция для них… тоже провал! Продвижение дается очень тяжело, страшные потери, боеспособных резервов на замену нет. ВСУ доминируют в воздухе, дронами выбивают остатки техники и более ли менее опытные подразделения. Общий тон – «мы все умрем по дороге в Покровск».

К пропаганде или информационным войнам это уже давно никакого отношения не имеет. Просто наши авторы видят гораздо шире и подробнее все наши трудности. И впадают в отчаяние – насколько тяжело все. Но их «военкоры» видят ситуацию изнутри уже в лагере оккупантов. И тоже в шоке от того, насколько у них все плохо. Какие потери, какие проблемы с резервами и прочее. Это правда.

Я писал об этом еще пару недель назад – объективно и оккупанты, и мы очень вымотаны. И количество резервов не позволяет принципиально изменить картину. И качество вызывает... справедливую критику. Да, мы не побеждаем легко и быстро. Но я напомню – такой сценарий никто не рассматривал. Ни Москва, ни Запад.

Наоборот, они были уверены в бесконечных своих резервах и ограниченном сроке нашего сопротивления. Мы их удивили. И сейчас действительно две армии в полном напряжении и здорово вымотаны. Кто первым провалится – тот и проиграл. Я потому и прогнозирую какую-то заморозку, перемирие или просто затишье в 2025 году.

Кстати, наши робкие соседи сейчас могут вернуть себе все когда-то оккупированное Москвой. Приднестровье, Абхазию, Кенигсберг, Карелию, Курилы. Кремль даже не пикнет. Нечем огрызаться, все ушли в Украину на войну и… застряли. Неробкий Китай тоже может… в принципе, он и делает.

Да и любая борьба республик за независимость сейчас имеет максимальные шансы на успех. Что тоже сулит в 2025 году возможные интересные новости. Будем дожимать. Понимая, что мы тоже сильно измотаны, но у нас союзники еще не так широко раскрыли двери складов.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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