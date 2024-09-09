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Активная ябатька встретилась с Кубраковым и получила три уголовки

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  • 9.09.2024, 10:54
  • 4,202
Активная ябатька встретилась с Кубраковым и получила три уголовки
Наталья Микулич

Ее будут судить.

В Минске 9 сентября начнут судить сторонницу Лукашенко Наталью Микулич. Ее обвиняют в разжигании розни, дискредитации Беларуси и клевете, следует из расписания судебных заседаний. Внимание на это обратила «Наша Ніва».

В Facebook и TikTok Натальи по 5 тысяч подписчиков. Более пяти лет она ведет бой с педофилами и силовиками, которые, по ее мнению, покрывают педофилов, пишет «Наша Ніва».

Наталья Микулич родом из Вилейки, но жила в Воложине. Вышла замуж, родила дочь. По соцсетям непонятно, где работала Наталья, вся ее активность была посвящена теме педофилии.

Последние годы Наталья пыталась привлечь к ответственности зятя, который, по мнению женщины, насиловал свою дочь — ее внучку.

Во время борьбы с зятем Наталья стала подчеркивать свою преданность Александру Лукашенко. Однако основным контентом, который она постила в соцсетях, были обращения к обществу и размышления о том, что нужно как можно быстрее «наказать виновных». Она воевала не только с зятем, но убеждала подписчиков, что все госструктуры покрывают педофилов: и школа, и детсад, и органы опеки, и местные милиционеры со следователями.

14 февраля 2024 года Наталья с мужем Сергеем сходила на прием к министру внутренних дел Ивану Кубракову в Воложине. Тот пообещал ей изучить материалы проверки по ее зятю. Однако через два месяца женщина пропала из соцсетей.

Подписчики женщины не понимали, куда она делась. Ответ нашелся в расписании судебных заседаний. Женщина, вероятно, под стражей. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), 369−1 (Дискредитация Республики Беларусь) и ст. 188 (Клевета).

Первое судебное заседание по делу Натальи назначено на 9 сентября в Минском областном суде.

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