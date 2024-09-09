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Майор ВСУ: Россию ждут неожиданности в Курской области

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  • 9.09.2024, 10:58
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Майор ВСУ: Россию ждут неожиданности в Курской области
Алексей Гетьман

Назвал цели украинской армии.

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман заявил о том, что ВСУ должны расширять плацдарм в Курской области, но не вглубь российской территории.

«Хотя до Курской АЭС дойти нужно, чтобы у нас был аргумент по освобождению нашей Запорожской АЭС. Я думаю, что мы должны двигаться вдоль границы, то есть расширять плацдарм вширь, чтобы создавать «санитарную зону», - подчеркнул он в ходе чата на «Главреде».

Эксперт не исключает, что Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии и различные рейды.

«Наши следующие действия на Курщине или вообще в этой войне должны быть неожиданными», - уверен он.

Собеседник уверен, что в ходе Курской операцией украинские силы смогли удивить врага и следующие действия ВСУ также будут неожиданностью для России.

«И это может быть где угодно. Мы сейчас сосредоточены на Курщине, но эти сюрпризы могут быть где угодно: в Крыму, в Покровске – где угодно. Мы не знаем – где именно», - добавил Гетьман.

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