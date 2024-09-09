Майор ВСУ: Россию ждут неожиданности в Курской области 1 9.09.2024, 10:58

1,768

Алексей Гетьман

Назвал цели украинской армии.

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман заявил о том, что ВСУ должны расширять плацдарм в Курской области, но не вглубь российской территории.

«Хотя до Курской АЭС дойти нужно, чтобы у нас был аргумент по освобождению нашей Запорожской АЭС. Я думаю, что мы должны двигаться вдоль границы, то есть расширять плацдарм вширь, чтобы создавать «санитарную зону», - подчеркнул он в ходе чата на «Главреде».

Эксперт не исключает, что Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии и различные рейды.

«Наши следующие действия на Курщине или вообще в этой войне должны быть неожиданными», - уверен он.

Собеседник уверен, что в ходе Курской операцией украинские силы смогли удивить врага и следующие действия ВСУ также будут неожиданностью для России.

«И это может быть где угодно. Мы сейчас сосредоточены на Курщине, но эти сюрпризы могут быть где угодно: в Крыму, в Покровске – где угодно. Мы не знаем – где именно», - добавил Гетьман.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com