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Крик души матери срочника из Печей: Наших детей пытают

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  • 9.09.2024, 11:02
  • 4,546
Крик души матери срочника из Печей: Наших детей пытают

Кто ответит за эти преступления?

В редакцию Charter97.org обратилась читательница, чей сын служит в Печах.

Цитируем ее письмо полностью:

— Уважаемая редакция, мой сын сейчас «отбывает срок» — так я называю службу в армии в Печах. Внешне кажется все хорошо, даже сообщество в Viber создали, в котором можно общаться с родителями, но там разрешают писать только о позитиве. Оттуда я получаю сообщения от сына, что у него все хорошо.

А вот от его коллеги, который уже отмучился и вышел на свободу, я узнала, что наших детей пытают голодом. Кормят плохо, очень мало. Дают какую-то горячую баланду и приказывают съесть за 2 минуты. Ребята не успевают поесть, ведь горячая жидкость опекает губы и рот, а если ты не укладываешься в две минуты, то идешь голодный.

Если бы еще они ходили! Заставляют бегать голодных в эту 30-градусную жару в тряпках по 20 километров. Ноги у наших детей все в мозолях, начинают гноиться.

Коллега моего сына рассказывает, что многие страдают от депрессии, так как просто не может вынести эти пытки.

На днях у нас похоронили парня. Официальная бумага: несчастный случай на полигоне. Информации в СМИ нигде не было. Но на похоронах были представители воинской части. Я знала этого ребенка лично. Парень 20 лет, умный, веселый, коммуникабельный. Первая версия смерти была суицид, официально на бумаге — несчастный случай на полигоне.

И опять тишина, наших детей пытают и убивают, а кто ответит по закону за эти преступления?

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