Кыргызстан подготовил для РФ банковский «сюрприз» 9.09.2024, 11:11

Нацбанк страны перекрыл РФ расчеты с Китаем без поставки товаров на территорию страны.

Национальный банк Кыргызстана запретил местным банкам проводить расчеты за товары и услуги без их реальной поставки на территорию страны. Соответствующее постановление опубликовано 6 сентября на сайте регулятора. Ограничения вступают в силу через три недели после официального публикования и будут действовать один год, сообщил РБК.

Это еще одно последствие указа президента США от декабря 2023 года об антироссийских санкциях, которое заставит российских импортеров снова перестраивать свои логистические цепочки, написали «Ведомости».

В постановлении правления нацбанка Кыргызстана «Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности» говорится, что для этих целей через три недели вводится ограничение на год для всех поднадзорных организаций при платежах и других расчетах по контрактам, если товары, работы и услуги следуют из иностранных государств или в иностранные государства без реальной их поставки на территорию Кыргызстана. Исключения оговариваются для госкомпаний, определенных местным правительством.

Кыргызстан и ее банки последние 2,5 года, в которые Россия вела войну с Украиной, были одним из существенных транзакционных каналов.

Во многих странах не допускается проводить платежи за товар, который даже по документам не попадает в страну. Основная проблема, которая может возникнуть после решения нацбанка Кыргызстана, — это усложнение оформления документов и обоснования платежей и, возможно, удлинение цепочки оплаты. В связи с санкционными ограничениями многие российские экспортеры и импортеры вынуждены были реструктурировать движение товарно-денежных потоков, используя для расчетов финансовые институты так называемых дружественных юрисдикций, сказала управляющий партнер О2 Consulting Ольга Сорокина.

Чаще всего проведение расчетов через финансовые институты Кыргызстана используется при осуществлении торговли с китайскими партнерами.

Проблемы с транзакциями начали возникать раньше, банки Китая из-за риска вторичных санкций все чаще запрашивают не только контракты и финансовую документацию, но и логистические документы, подтверждающие движение товара в адрес промежуточных компаний.

Организация движения товаров через Кыргызстан сопряжена с дополнительными логистическими издержками, с таможенными и налоговыми расходами.

Теперь российским экспортерам и импортерам придется в очередной раз пересматривать свои финансово-логистические решения и заново искать альтернативы в других юрисдикциях. Ряд компаний будут искать такие решения не в формате смены юрисдикции, так как зачастую этого недостаточно, а в изменении самого формата расчетов. Он может предусматривать новые решения, например в виде организации расчетов внутри России между экспортерами и импортерами с параллельными расчетами между их иностранными партнерами и взаимными зачетами требований, заключила Сорокина.

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