Мама четверых детей из Беларуси посчитала расходы за месяц и озадачила соцсети 9.09.2024, 11:13

Мнения комментаторов разделились.

Многодетная мама из Кричева рассказала в TikTok о своих расходах на семью за июль и попросила пользователей оценить, много это или экономно, пишет «Зеркало».

«Подведем итоги многодетной семьи, где я и четверо детей. Сколько мы потратили за июль. Все чеки, которые могла, я собрала. Кредит — 716,47 рубля, коммунальные — 168,37, мобильный телефон — 63, wildberries — 33,29, продукты — 739,21, одежда — 116,85, бытовая химия — 24,65, аптека — 11,54, дети — 256,98, ну и прочие какие-то расходы — 213,24. Итого — 2343,60 с учетом того, что двоих детей дома не было 15 дней, поэтому на продукты такая сумма», — рассказала женщина.

Мнения комментаторов разделились, при этом многим показалось, что это очень экономные расходы:

• «730 на еду мало, не шикуете».

• «Надо мужу показать, а то он говорит, что 2 тысячи за месяц я много трачу, тоже впятером. Говорит, другие на тысячу живут. А я говорю: не живут, а выживают».

• «Что-то слабовато для многодетных на продукты».

• «Я, муж, пятеро детей, 5000−7000 бел. руб. каждый месяц, и то не хватает».

• «Мне у вас надо брать уроки экономии. У нас на 2 ребенка и 2 взрослых в месяц уходит минимум 4 тысячи, и мы не шикуем».

• «Это мало и скромно, когда дети болеют, аптека 300 была, бытовая химия 24 — это каких то 2 шт., а полностью купить — в 100 не вложишься».

• «У нас на пятерых шесть тысяч получается, плюс-минус. Как вы укладываетесь в такие суммы?»

Тем временем других комментаторов заинтересовало, откуда у многодетной мамы такие доходы:

• «Так у нее декретные больше 2000 рублей, что удивляться, причем везде привилегии».

• «Им государство очень хорошо помогает, и все им должны».

Некоторые из высказавшихся им возразили по поводу помощи от государства, перечислив «льготы».

• «Я тоже многодетная, и вся помощь для моей семьи от государства — это бесплатное питание, 50% на учебники, пособие по уходу за ребенком, 130 рублей к школе. Разбогатела прям».

• «Это где такие сказочные льготы? На учебниках — 10 руб., питание в школе — не знаю, мои там не едят — невкусно им, сад — 40 руб. плюс раз в год на школьника 120 руб. Это „офигеть как много“ по-вашему».

Автор ролика отметила, что сейчас находится в декретном отпуске, а до этого работала на почте специалистом, детей воспитывает без отца.

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