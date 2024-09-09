Bloomberg: ЕС готовится наказать Фицо 1 9.09.2024, 11:23

Роберт Фицо

Может заблокировать €12,8 миллиарда.

Европейский Союз рассматривает возможность наказания Словакии за нарушение демократических принципов, что может привести к приостановке финансирования, предназначенного для Братиславы, сообщает Bloomberg 8 сентября со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Европейская комиссия готовит решение о начале процедуры против Словакии в связи с недавним решением премьер-министра Роберта Фицо ликвидировать специальную прокуратуру, которая занималась расследованием коррупционных дел, связанных с фондами ЕС. На данный момент процесс находится на начальной стадии и должен получить одобрение президента комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Bloomberg указывает, что около 80% всех государственных инвестиций в Словакии финансируются из фондов ЕС. Любые возможные проблемы с финансированием могут стать серьезным ударом для этой страны-члена ЕС и еврозоны, которая уже сталкивается с трудностями из-за чрезмерного дефицита бюджета.

Евросоюз может приостановить до €12,8 млрд через так называемый механизм обусловленности, который защищает средства ЕС от попадания в коррупционные схемы. В настоящее время в Еврокомиссии изучают возможность заморозки всех или части этих средств.

Кроме того, комиссия рассматривает возможность изъятия части из €2,7 млрд грантов на борьбу с последствиями пандемии, которые Словакия получила в рамках программы помощи ЕС. Напомним, что наличие специальной прокуратуры было одним из условий для распределения этих грантов.

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