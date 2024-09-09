В Минске появится новый микрорайон5
- 9.09.2024, 11:27
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На месте бывшего полигона.
В Минске появится новый микрорайон. Об этом Минск-новостям сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.
«Перспективная крупная площадка — это новый микрорайон на месте бывшего полигона рядом с Колодищами. Там планируется построить около 4 млн квадратных метров жилья. Проектная документация сейчас в стадии разработки», — рассказала чиновница.
«То есть перспектива комплексной застройки все-таки имеется, но тем не менее сегодня возводится жилье на территориях в границах МКАД, в основном частного сектора», — отметила она.
«Окончательно приводим в порядок пр. Дзержинского. Также появятся дома на ул. Клумова и Щербакова. Завершается строительство в микрорайоне Лошица-7, подготавливается площадка Лошицы-5. В Лошице-10 снесли необходимые здания, на участок уже вышел МАПИД для прокладки инженерных сетей. В каждом районе города есть площадки для строительства. По мере освобождения стараемся привести их в порядок», — уточнила Гонтарева.