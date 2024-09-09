Ученый о смоге над белорусскими городами: Если есть возможность — лучше выезжать 9.09.2024, 11:32

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Власти и МЧС до сих пор молчат.

Жители белорусских городов уже несколько дней в воздухе фиксируют появление дымки и запах горения. Всему виной — лесные пожары в районе Чернобыльской зоны.

Так в Лельчицах День города провели в радиоактивном дыму. Власти и МЧС до сих пор молчат.

Насколько это опасно для здоровья белорусов? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к инженеру-физику, эксперту программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрею Ожаровскому:

— Пожары на природных территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы, могут привести ко вторичному переносу радиоактивных веществ.

Вещества инкорпорированы в древесину и торф. При сгорании они попадают в воздух и могут переноситься на десятки, а то и сотни километров.

То, насколько угроза серьезна, могут показать прямые измерения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе. Делается это специальным оборудованием: нужно прокачать большие объемы воздуха через фильтры, а затем провести анализ оставшихся на фильтрах аэрозолей.

Если он покажет наличие чернобыльских маркеров, например, Цезия-137, то нужно предпринимать меры по защите населения.

Здесь возникает вопрос к властям Беларуси, МЧС, а проводились ли замеры концентрации радионуклидов на территории, куда был принесен дым от пожаров? Пока я не смог найти ответ на данный вопрос. Есть косвенные свидетельства о том, что люди находятся в дыму. По космоснимкам очевидно, что этот дым пришел из зоны чернобыльского загрязнения.

Требуются прямые измерения. К сожалению, бытовыми приборами (методами гражданского мониторинга) понять это довольно сложно. Нужно производить сравнения с показателями мощности дозы типичной для данной местности.

У кого-то должен быть постоянно включенный дозиметр. Если после изменения ветра или появления дымки эти показатели растут, то это может быть свидетельством загрязнения. К сожалению, экологические организации Беларуси, которые могли бы заниматься таким радиационным контролем, властями записаны в списки «экстремистов». У государства же, повторюсь, данных нету.

Добавлю, что наибольшую опасность для здоровья людей представляет не повышение концентрации радиоактивных веществ на почве. В Гомельской области, поверьте, там и так концентрация огромная. А именно то, что люди могут вдохнуть радиоактивные аэрозоли и получить их внутрь. Внутреннее же облучение намного более опасное, чем внешнее.

Именно сейчас, пока ощущается дымка, советы стандартные: если есть возможность, то уехать, чтобы переждать. В особенности — эвакуировать нужно детей до 5 лет и беременных.

Для остальных — логично использовать те самые осатаневшие с ковидных времен медицинские маски и другие средства защиты дыхания. Это в любом случае полезно, и не важно, радиоактивные аэрозоли в воздухе, или просто пыль от лесных пожаров.

Если же вдруг сейчас пойдут дожди и где-то произойдет выпадение, то в Гомельской области (которая и так сильнейшему загрязнению подверглась) перераспределение радиоактивных веществ будет незначительное.

Тем не менее радиоактивные вещества занесет в те места, которые уже почищены. В первую очередь — города, где хорошо отмыты дороги. Там действительно возможно заметное повышение мощности дозы, которая фиксируется обычными дозиметрами.

Мяч на стороне МЧС. Ждем данные о концентрации радиоактивных веществ в воздухе, я, правда, сомневаюсь, что МЧС Беларуси этим вообще занимается.

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