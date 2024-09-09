Шольц призвал быстрее завершить войну в Украине

Шольц призвал быстрее завершить войну в Украине19
- 9.09.2024, 11:38
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И пригласить Россию на второй «саммит мира».
Настал момент ускорить завершение войны в Украине и начать обсуждение мирного соглашения с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», — сказал Шольц в интервью ZDF. По его словам, Россию необходимо пригласить на второй «саммит мира» по Украине. С этим согласен и украинский президент Владимир Зеленский, подчеркнул Шольц.
До этого Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что представители России должны приехать на второй мирный саммит, который должен пройти в ноябре. Он подчеркнул, что завершить военный конфликт дипломатическими усилиями без участия России будет «очень сложно».