В Японии найдена одна из древнейших таблиц умножения 9.09.2024, 11:45

С ее помощью считали налоги и рабочие дни.

Археологи нашли в руинах дворца Фудзивара в японской префектуре Нара деревянную табличку. На ней нашли саму древнюю в Японии таблицу умножения, возраст которой составляет около 1300 лет, пишет Arkeonews.

Руины дворца Фудзивара являются остатками древнейшей столицы, которая располагалась в окрестностях Такадоно-те и Дайго-те. В 710 году столица переехала в Нару.

Деревянную пластину нашли в месте, где как полагают, размещался пост «охранников Эмон-фу» в центральном правительстве Фудзивара-ке, древней столицы Японии.

Ученые считают, что табличка размером 16,2 см на 1,2 см являлась часть более полной таблицы умножения, датируемой концом 7-го или началом 8-го века. Уже в то время таблица умножения широко использовалась в правительственных учреждениях и других местах.

Исследователи обследовали табличку в инфракрасном свете и нашли следующие надписи:

9 x 9 = 81

4 x 9 = 36

6 x 8 = 48

Все надписи на деревянной табличке были сделаны с помощью кандзи – китайских иероглифов, которые также используются и в современной японской письменности.

Таблица начинается с таблицы умножения на девять, с пятью уравнениями, записанными горизонтально в одну строку. На начальном этапе исследования была читаема только часть таблицы умножения.

«В случае, если бы таблица умножения была целой, тогда сама табличка была бы длиной 33 см со всем записанными уравнениями», — говорит главный научный сотрудник Национального исследовательского института культурных ценностей в Наре Куния Кувата.

Ранее в Японии находили таблицы, которые состояли из 2-3 строк, этот пятистрочный стиль соответствует стилям династий Цинь и Хань в Китае, примерно с 3 века до н.э. по 3 век н.э.

Правда, исследователи не исключают, что табличка могла быть создана с середины III по VII век, потому как подобные подсчеты часто использовались для проектирования знаковых курганов того периода.

Найденная же табличка использовалась офисом «Эмон-фу», который отвечал в столице за безопасность и выполнял другие административные обязанности, к примеру, подсчет рабочих дней чиновников или налоги.

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