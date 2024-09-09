Сначала умер КВН, а потом Масляков
- Эль Мюрид
- 9.09.2024, 11:49
- 3,040
Его проект стал пошлым и неинтересным.
Умер Масляков. Но еще раньше второй раз умер КВН. Из сатирического жанра он перешел в жанр ниже пояса и перестал быть умным и интеллектуальным. Так же, кстати, как умер клуб знатоков, когда там появились деньги.
В стране нельзя шутить про политику, да, собственно, и шутить не о чем. Что можно сказать о покойнике? Поэтому КВН стал пошлым и неинтересным. Как квнщики стебались над пошлым и неумным Петросяном, а в итоге стали им же.
Вторая программа Маслякова «А ну-ка, девушки» второй раз родиться так и не смогла. Это была передача о женщинах нового времени, свободных, смелых, умных и независимых. Поэтому «тогда» ее закрыли по той же причине, что и КВН - они пришли слишком рано. Сейчас для них уже слишком поздно. КВН сегодня - это в основном про ж**ы, а женщина сегодня рассматривается исключительно в качестве производящей детородной машины. Все остальное не вписывается в дичь насаждаемого в стране средневековья.
В этом смысле смерть Маслякова стала итогом его проектов. Они умерли, а после их смерти и он утратил смысл жизни.
Эль Мюрид, Telegram