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Сначала умер КВН, а потом Масляков

  • Эль Мюрид
  • 9.09.2024, 11:49
  • 3,040
Сначала умер КВН, а потом Масляков
Александр Масляков

Его проект стал пошлым и неинтересным.

Умер Масляков. Но еще раньше второй раз умер КВН. Из сатирического жанра он перешел в жанр ниже пояса и перестал быть умным и интеллектуальным. Так же, кстати, как умер клуб знатоков, когда там появились деньги.

В стране нельзя шутить про политику, да, собственно, и шутить не о чем. Что можно сказать о покойнике? Поэтому КВН стал пошлым и неинтересным. Как квнщики стебались над пошлым и неумным Петросяном, а в итоге стали им же.

Вторая программа Маслякова «А ну-ка, девушки» второй раз родиться так и не смогла. Это была передача о женщинах нового времени, свободных, смелых, умных и независимых. Поэтому «тогда» ее закрыли по той же причине, что и КВН - они пришли слишком рано. Сейчас для них уже слишком поздно. КВН сегодня - это в основном про ж**ы, а женщина сегодня рассматривается исключительно в качестве производящей детородной машины. Все остальное не вписывается в дичь насаждаемого в стране средневековья.

В этом смысле смерть Маслякова стала итогом его проектов. Они умерли, а после их смерти и он утратил смысл жизни.

Эль Мюрид, Telegram

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