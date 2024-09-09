Изменены правила подачи на польскую визу 9.09.2024, 11:50

1,178

Новое правило вступило в силу с 9 сентября.

Заявители старше 60 лет могут подать документы на визу по приглашению от детей и внуков, заверенному в воеводстве, без предварительной регистрации во всех визовых центрах Польши, сообщил оператор VFS Global.

Правило вступило в силу с 9 сентября. При этом территориальный принцип подачи документов сохраняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com