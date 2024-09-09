Изменены правила подачи на польскую визу

Заявители старше 60 лет могут подать документы на визу по приглашению от детей и внуков, заверенному в воеводстве, без предварительной регистрации во всех визовых центрах Польши, сообщил оператор VFS Global.
Правило вступило в силу с 9 сентября. При этом территориальный принцип подачи документов сохраняется.
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