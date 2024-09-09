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«У россиян в Курской области осталось два варианта»

  • 9.09.2024, 11:58
«У россиян в Курской области осталось два варианта»

ВСУ не оставляют оккупантов шансов.

Последний мост через реку Сейм в Курской области разрушен авиабомбами, сообщает Telegram-канал «БУТУСОВ ПЛЮС» со ссылкой на аэроразведку подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады.

О чем это свидетельствует, в эфире Radio NV рассказал основатель БО «Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный:

«Наша авиация и артиллерия там работает очень плотно. Секрета никакого нет, есть много сообщений в социальных сетях, все жители Сум пишут о самолетах, которые постоянно продвигаются в сторону Курщины и возвращаются обратно. У этой [российской] группировки шансов нет».

Поэтому у представителей армии РФ, которые остались в Курской области по эту сторону реки Сейм, по мнению эксперта, есть два варианта:

«Или переплывать реку, что технически возможно. Сейм — это небольшая река, это не Днепр, сейчас сезон, который позволяет это сделать. Или сдаваться в плен».

Также Нарожный добавил еще один вывод, который можно после этого сделать:

«Эта ситуация полностью закрывает фланг. А это означает то, что наша группировка, которая в Курской области находится, планирует держаться там долго».

ВСУ продолжают атаковать армию РФ в Курской области на нескольких направлениях, сообщает ISW.

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