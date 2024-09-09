«У россиян в Курской области осталось два варианта»
- 9.09.2024, 11:58
ВСУ не оставляют оккупантов шансов.
Последний мост через реку Сейм в Курской области разрушен авиабомбами, сообщает Telegram-канал «БУТУСОВ ПЛЮС» со ссылкой на аэроразведку подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады.
О чем это свидетельствует, в эфире Radio NV рассказал основатель БО «Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный:
«Наша авиация и артиллерия там работает очень плотно. Секрета никакого нет, есть много сообщений в социальных сетях, все жители Сум пишут о самолетах, которые постоянно продвигаются в сторону Курщины и возвращаются обратно. У этой [российской] группировки шансов нет».
Поэтому у представителей армии РФ, которые остались в Курской области по эту сторону реки Сейм, по мнению эксперта, есть два варианта:
«Или переплывать реку, что технически возможно. Сейм — это небольшая река, это не Днепр, сейчас сезон, который позволяет это сделать. Или сдаваться в плен».
Также Нарожный добавил еще один вывод, который можно после этого сделать:
«Эта ситуация полностью закрывает фланг. А это означает то, что наша группировка, которая в Курской области находится, планирует держаться там долго».
ВСУ продолжают атаковать армию РФ в Курской области на нескольких направлениях, сообщает ISW.